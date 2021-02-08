هويدا الإتربى قائمًا بأعمال وكيل «تربية طنطا» للدراسات العليا

أصدر الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتكليف الدكتورة هويدا الإتربى، أستاذ ورئيس قسم أصول التربية بكلية التربية للقيام بأعمال وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث.حصلت الدكتورة هويدا الإتربى على بكالوريوس علوم وتربية "التاريخ الطبيعي"، كلية التربية جامعة طنطا 1989 والأولى على الأقسام العلمية بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، ودبلوم خاص في التربية "أصول التربية"، كلية التربية جامعة طنطا 1991 بتقدير جيد جدًا، وماجستير في التربية "أصول التربية"، كلية التربية جامعة طنطا 1995 بتقدير ممتاز، ثم درجة دكتوراه الفلسفة في التربية "أصول التربية"، كلية التربية جامعة طنطا 1998.تدرجت في الوظائف العلمية: معيدا في 1989، مدرسًا مساعدًا فى 1995، مدرسًا في 1998، أستاذا مساعدا في 2013، ووصلت إلى درجة أستاذ في عام 2019، كما تولت رئاسة قسم أصول التربية بكلية التربية جامعة طنطا في سبتمبر 2020.بلغ رصيد "الإتربي" البحثي في التخصص 32 بحثا، كما شاركت فى لجان المناقشة والحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه بكليات التربية (السعودية - مصر)، وحصلت على عضوية عديد اللجان منها: لجان المحكمين لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين "أصول التربية والتخطيط التربوي" بالمجلس الأعلي للجامعات للدورة الثالثة عشرة(2019-2022)، عضوية فريق مركز ضمان الجودة بجامعة طنطا من عام 2012 وحتى الآن، عضوية الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، عضوية رابطة التربويين العرب، وعضوية جمعية الثقافة من أجل التنمية.