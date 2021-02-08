رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هويدا الإتربى قائمًا بأعمال وكيل «تربية طنطا» للدراسات العليا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:55 م
الدكتورة هويدا الإتربى
الدكتورة هويدا الإتربى
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
أصدر الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتكليف الدكتورة هويدا الإتربى، أستاذ ورئيس قسم أصول التربية بكلية التربية للقيام بأعمال وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث.

حصلت الدكتورة هويدا الإتربى على بكالوريوس علوم وتربية "التاريخ الطبيعي"، كلية التربية جامعة طنطا 1989 والأولى على الأقسام العلمية بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، ودبلوم خاص في التربية "أصول التربية"، كلية التربية جامعة طنطا 1991 بتقدير جيد جدًا، وماجستير في التربية "أصول التربية"، كلية التربية جامعة طنطا 1995 بتقدير ممتاز، ثم درجة دكتوراه الفلسفة في التربية "أصول التربية"، كلية التربية جامعة طنطا 1998.

تدرجت في الوظائف العلمية: معيدا في 1989، مدرسًا مساعدًا فى 1995، مدرسًا في 1998، أستاذا مساعدا في 2013، ووصلت إلى درجة أستاذ في عام 2019، كما تولت رئاسة قسم أصول التربية بكلية التربية جامعة طنطا في سبتمبر 2020.

بلغ رصيد "الإتربي" البحثي في التخصص 32 بحثا، كما شاركت فى لجان المناقشة والحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه بكليات التربية (السعودية - مصر)، وحصلت على عضوية عديد اللجان منها: لجان المحكمين لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين "أصول التربية والتخطيط التربوي" بالمجلس الأعلي للجامعات للدورة الثالثة عشرة(2019-2022)، عضوية فريق مركز ضمان الجودة بجامعة طنطا من عام 2012 وحتى الآن، عضوية الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، عضوية رابطة التربويين العرب، وعضوية جمعية الثقافة من أجل التنمية.

موضوعات متعلقة

بايرن يواجه الأهلي بـ«القوة الضاربة» في نصف نهائي المونديال

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

مدبولي يستعرض سيناريوهات استكمال الفصل الثاني وترتيبات امتحانات «الأول»

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

image description

اصطفاف 160 معدة لتطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بدمياط

الأكثر قراءة

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

ليفاندوفسكي يتقدم لـ بايرن ميونخ على الأهلي

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

العثور على هيكل بشري عمره 4 آلاف عام جنوب ألمانيا

موعد عيد الام 2021 وسبب الاحتفال به

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

بينهم عمر طاهر وأمل رضوان.. القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ للأدب

طلب من السادات عدم تعييني رئيسًا للهلال.. تفاصيل معركة رجاء النقاش والسباعي

غدًا.. «دار الكتب» تستضيف عرض حكي بالعرائس

فصل بسببها من جريدة الأخبار.. تفاصيل معركة رجاء النقاش مع العقاد