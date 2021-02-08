عمال شبكات إقليم القناة: تعاملنا مع كسورات مواسير المياه في وقت قياسي

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، إننا تعاملنا مع عدد من البلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث انتقل مهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فورًا وتم إصلاحها في وقت قياسي، وفى فترة زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن غرفة عمليات الشركة تلقت خلال 24 ساعة الماضية عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه، في محافظات القناة الثلاثة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وعلي الفور انتقل فنيو وعمال الشبكات إلى مكان تلك البلاغات وتم التعامل معها وإصلاحها في وقت قياسي، حيث تم الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه قطر 6 بوصة، داخل غرفة محبس بجوار مجمع المصالح بمدينة القنطرة شرق الجديدة.وأضاف رئيس مياه محافظات القناة، أنه تم إصلاح كسر بخط مياه 4 بوصة خلف الكنيسة بالقنطرة شرق، وإصلاح كسر خط طرد الجبلايات قطر 800 مم GRP بمنطقة الأمل بحى فيصل خلف محطة رفع صرف صحى الحرفيين بالسويس، وتم اصلاح كسر قطر 8 بوصه بقرية أبو سلطان، وتم إصلاح كسر بخط قطر 6 بوصة بمنطقة الشنواني بالتل الكبير، وإصلاح كسر بخط مياه قطر 4 بوصة خلف المعهد الدينى، وإصلاح كسر قطر 6 بوصة أمام شارع الشهر العقارى.وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.