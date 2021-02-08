تعرف على أعياد كنيسة الروم الأرثوذكس حتى يونيو 2021

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن كنيسة الروم تبدأ يوم 14 فبراير صون التريودي وهو الصوم الكبير.ونشر الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخريطة الزمنية للأعياد والمناسبات حتى شهر يونيو 2021 وجاءت كالآتي:الأحد القادم 14 فبراير: أحد الكنعانية.الأحد 21 فبراير: بداية التريودي – أحد الفريسي والعشار.(أسبوع المخالفين. لا يصام في هذا الأسبوع يومي الأربعاء والجمعة حتى لا نتمثل بالفريسي).الأحد 28 فبراير: أحد الابن الشاطر (الضال).الأحد 7 مارس: أحد مرفع اللحم. (أحد الدينونة).الأحد 14 مارس: أحد مرفع الجبن. (أحد الغفران).الإثنين 15 مارس: بداية الصوم الأربعيني المقدس.الأحد 21 مارس: الأحد الأول من الصوم. أحد الأرثوذكسية. أحد رفع الأيقونات المقدسة.الخميس 25 مارس: عيد بشارة والدة الإله الدائمة البتولية مريم.الأحد 28 مارس: الأحد الثاني من الصوم. تذكار القديس غريغوريوس بالاماس.الأحد 4 ابريل: الأحد الثالث من الصوم. عيد السجود للصليب الكريم.الأحد 11 ابريل: الأحد الرابع من الصوم. تذكار أبينا البار يوحنا السلمي مؤلف كتاب سلم الفضائل.الأحد 18 أبريل: الأحد الخامس من الصوم. تذكار أمنا البارة مريم المصرية.الأحد 25 أبريل: أحد الشعانين (مسموح فيه بأكل السمك).الإثنين 26 أبريل: بداية أسبوع الآلام.الأحد 2 مايو: أحد الفصح المقدس – عيد القيامة المجيد.الأحد 9 مايو: الأحد الأول للفصح - الأحد الجديد - أحد توما.الأحد 16 مايو: الأحد الثاني للفصح - أحد حاملات الطيب.الأحد 23 مايو: الأحد الثالث للفصح - أحد المخلّع.الأحد 30 مايو: الأحد الرابع للفصح - أحد السامرية.الأحد 6 يونيو: الأحد الخامس للفصح - أحد الأعمى.الأربعاء 9 يونيو: وداع عيد الفصح المقدس.الخميس 10 يونيو: خميس الصعود عيد صعود ربنا وإلهنا يسوع المسيح إلى السماء.الأحد 13 يونيو: أحد آباء المجمع المسكوني الأول المجتمعين في نيقية.الأحد 20 يونيو: أحد العنصرة العظيم.الأحد 27 يونيو: الأحد الأول بعد العنصرة - أحد جميع القديسين.الإثنين 28 يونيو: بداية صوم الرسل.الثلاثاء 29 يونيو: عيد هامتي الرسل بطرس وبولس.الأربعاء 30 يونيو: عيد الرسل الاثني عشر.