أضرار الأمطار الغزيرة بجنوب إفريقيا تتجاوز 400 مليون راند

وأدت الأمطار إلى فيضانات هائلة تسببت في دمار أجزاء مختلفة من المقاطعة، لاسيما مدينة مبومبيلا التي كانت الأكثر تضررًا بعد انهيار الطرق والجسور بها والمنازل، ولم تؤثر على البنية التحتية فحسب، بل انجرف العديد من الأشخاص أيضًا، حيث تم العثور على جثث ثمانية أشخاص، وما زال خمسة في عداد المفقودين.وقالت ريفيلوي إن المقاطعة ستتواصل مع الحكومة الوطنية للحصول على الدعم المالي لإصلاح الضرر، الذي يقدر حتى الآن بنحو 425 مليون راند.