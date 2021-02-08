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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أضرار الأمطار الغزيرة بجنوب إفريقيا تتجاوز 400 مليون راند

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:21 م
الأمطار الغزيرة بجنوب
الأمطار الغزيرة بجنوب إفريقيا
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كشفت ريفيلوي متشويني تسيباني، رئيسة وزراء مقاطعة مبومالانجا بجنوب إفريقيا، عن أن الأضرار التي سببتها الأمطار الغزيرة في مبومالانجا تجاوزت تكلفتها أكثر من 400 مليون راند (الراند الجنوب إفريقي يعادل 0.067 دولار أمريكي)، ذلك أثناء إجراء فحص للبنية التحتية المتضررة في المقاطعة والمناطق المحيطة بها.

وأدت الأمطار إلى فيضانات هائلة تسببت في دمار أجزاء مختلفة من المقاطعة، لاسيما مدينة مبومبيلا التي كانت الأكثر تضررًا بعد انهيار الطرق والجسور بها والمنازل، ولم تؤثر على البنية التحتية فحسب، بل انجرف العديد من الأشخاص أيضًا، حيث تم العثور على جثث ثمانية أشخاص، وما زال خمسة في عداد المفقودين.

وقالت ريفيلوي إن المقاطعة ستتواصل مع الحكومة الوطنية للحصول على الدعم المالي لإصلاح الضرر، الذي يقدر حتى الآن بنحو 425 مليون راند.

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