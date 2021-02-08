المغرب: مصرع 24 وإنقاذ 10 في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع بطنجة

انتشلت السلطات المغربية المختصة بمدينة طنجة جثث 24 شخصا، وأنقذت 10 آخرين بعد تسرب مياه الأمطار لمصنع نسيج غير مرخص فى جراج سيارات تحت الأرض بفيلا سكنية، حيث تسبب تسرب مياه الأمطار صباح اليوم الإثنين في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، فما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين.وفتحت السلطات المغربية المختصة تحقيقا في الحادث بإشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروفه وحيثياته، وتحديد المسؤولين عنه.