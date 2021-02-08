نتيجة فرز نقيب المحامين في فارسكور بدمياط

أعلنت اللجنة المشرفة عن فرز انتخابات نقابة المحامين الجزئية بفارسكور بدمياط، على مقعد النقيب، عن حصول ياسر عبدالفتاح أبوهندية على ٢٢٦ صوتًا، والسيد هاشم على ١٤٢ صوتًا، بينما حصل ناصر العمري على ٢٥ صوتًا، ويوسف قنديل على ٢١ صوتًا.ولا يزال الفرز جاريًا في باقي المقار على مستوى المحافظة على مقعد النقيب، ومن ثم سيتم الفرز على باقي المقاعد.