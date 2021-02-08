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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمدينة نصر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:19 م
حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي
حسام التمساح
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قررت نيابة مدينة نصر حبس تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بسرقة سيارة نقل ملك أحد المواطنين، أثناء توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وفى وقت لاحق، تلقى المُبلغ اتصالًا هاتفيًا من رقم "محدد" ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالي قدره (70 ألف جنيه) نظير إعادة السيارة.

وتوصلت تحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظة الجيزة – لهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة نقل (ملك أحدهم) المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وضبط بحوزة أحدهم (سلاح نارى "طبنجة").

بمواجهتهم، اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب (المفتاح المصطنع) ومساومة المجنى عليه على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وأقروا بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى بذات الأسلوب.

وبإرشادهم، ضبط السيارتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما بالجيزة، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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