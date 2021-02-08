وزراء الخارجية العرب يطالبون بموقف موحد ضد التدخلات الأجنبية في المنطقة

أكد وزراء الخارجية العرب المجتمعون اليوم بالقاهرة، على الترحيب بإجراء الانتخابات الفلسطينية وجهود المصالحة، مشددين على رفض لأي خطوات إسرائيلية أحادية الجانب.ولفت وزراء الخارجية العرب، في بيانهم الختامي، إلى ضرورة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، مطالبين بضرورة اتخاذ موقف عربي موحد ضد التدخلات الخارجية.وعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، وهيكلية وعمل الجامعة العربية.واجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة بدعوة من الأردن ومصر في وقت سابق، ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بموقف عربي موحد تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، والساحة العربية.