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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير الداخلية يستقبل أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:01 م
اللواء محمود توفيق،
اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية،
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الإثنين، بمقر وزارة الداخلية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

فى بداية اللقاء، هنأ وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وزير الداخلية وكافة رجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وأعرب أشرف صبحى عن خالص شكره وتقديره للدور الذى اضطلعت به وزارة الداخلية فى تأمين فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، ما ساهم فى نجاح البطولة وخروجها بصورة مشرفة تليق بمصر وبمكانتها، مؤكدًا نجاح الإجراءات الأمنية التى اعتمدتها الداخلية فى التعامل مع جميع التحديات التى فرضتها تنظيم البطولة فى ظل جائحة فيروس كورونا وبمشاركة (32) دولة.

أشاد وزير الشباب بالتنسيق الدائم والمستمر بين وزارتي الداخلية والشباب والرياضية على مدار فعاليات البطولة حتى انتهائها، معربًا عن تطلعه لمزيد من تطوير سبل التعاون القائم مع وزارة الداخلية لتأمين كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية.

كما أعرب حسن مصطفى عن خالص شكره وتقديره للجهود الأمنية والتنسيق الدائم بين أجهزة الداخلية واللجنة المنظمة طوال فترة إنعقاد البطولة.

من جانبه أعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود الوطنية الصادقة التى بذلتها وزارة الشباب فى سبيل ترسيخ الوجه الحضارى للبلاد، مؤكدًا حرص الوزارة على مزيد من التعاون وتعزيز أطر العمل فيما يتعلق بكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية، معربًا عن خالص تمنياته بمزيد من الرقى والتقدم للرياضة المصرية.

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