التنسيقية تهنئ شيماء عبدالإله بعضوية الهيئة الوطنية للصحافة

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة لـ الشيماء عبدالإله، المتحدثة الرسمية باسم التنسيقية ورئيس تحرير جريدة لى بروجريه إيچبيسيان الناطقة باللغة الفرنسية، لثقة فخامة رئيس الجمهورية وتعيينها عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة.وتتوجه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأسمى آيات الشكر والتقدير لثقة القيادة السياسة في المرأة المصرية والشباب وعلى إتاحة فرص للتمكين والتطوير.