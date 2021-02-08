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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين لجنازة الشهيد البطل محمود رضا

محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين في جنازة الشهيد البطل محمود رضا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:36 م
عادل الغضبان، محافظ
عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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تقدم اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، المشيعين لجنازة البطل المجند محمود رضا أحمد مندور، الذي استشهد أثناء أداء الواجب الوطني، وذلك من مسجد لطفي شبارة بشارع 23 يوليو في نطاق حي الشرق.

وشارك في الجنازة المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وعدد من رجال الجيش الثاني الميداني، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية، وأهالي المدينة.

وقام محافظ بورسعيد بتقديم واجب العزاء في ابن بورسعيد البطل، حيث أكد المحافظ أن البطل العظيم الذي قدم روحه فداء للوطن سوف يتذكره جميع أبناء بورسعيد ومصر بكل الخير، وأن الشعب المصري سيقف بكل قوة مع رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين ما زالوا يقدمون أرواحهم ودماءهم الذكية فداء للوطن من أجل اقتلاع جذور الإرهاب الأسود الذي لا دين له ولا وطن له، وأن شهداءنا سيظلون مبعث فخر واعتزاز لنا.
محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين في جنازة الشهيد البطل محمود رضا
محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين في جنازة الشهيد البطل محمود رضا
محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين في جنازة الشهيد البطل محمود رضا
محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين في جنازة الشهيد البطل محمود رضا
محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين في جنازة الشهيد البطل محمود رضا
محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين في جنازة الشهيد البطل محمود رضا
محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين في جنازة الشهيد البطل محمود رضا
محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين في جنازة الشهيد البطل محمود رضا

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