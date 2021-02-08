رشا راغب: برنامج جديد لتأهيل الصغار وتدريب موظفي التنمية المحلية

أعلنت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن برنامجا جديدًا يتيح لطلاب المدارس والجامعات المصرية الإلتحاق ببرامج الأكاديمية من عمر 15 عامًا إلى 21 عامًا تحت اسم البرنامج الرئاسي لتأهيل الصغار للقيادة ومن المنتظر إطلاقه خلال شهر سبتمبر القادم، مضيفة أن الأكاديمية تعمل حاليًا على مشروع تدريب كافة العاملين بالإدارات والموظفين التابعين لوزارة التنمية المحلية في مختلف المحافظات.جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر تقنية الفيديو كونفرانس «صناعة الكفاءات وتأهيل الشباب للمستقبل» بمشاركة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.وفي بداية اللقاء استعرضت رشا راغب، تاريخ نشأة الأكاديمية والبرامج التي تقدمها، مشيرة إلى أن الأكاديمية أنشئت في 28 أغسطس 2017 طبقًا لقرار رئيس الجمهورية لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.وأشارت إلى أن الهدف من الأكاديمية تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.وأضافت أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة أحد أهم البرامج الرئيسية لإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتقدم عدد من البرامج منها البرامج الرئاسية وبعض البرامج التعاقدية والتكليفات لتدريب موظفي الدولة والجهات الحكومية وبرامج بنظام المسابقة بشروط محددة.وأشارت إلى أن البرامج الرئاسية تشمل 5 برامج وهي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ومدته عاما ويقبل من سن 20 إلي 30 عامًا من ذوي الكفاءات الواعدة في مصر حيث بلغ عدد 3 دفعات وتم تدريب نحو 1525 شاب من إجمالي مستهدف 1500 شاب متدرب، بالإضافة إلى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ومدته عاما من سن 30 إلي 40 عاما، وتقدم للدفعة الثانية 11 ألف متدربا، بينما وصل في الدفعة الثالثة 8 آلاف متقدم.وتشمل البرامج أيضا البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة مدة الدراسة 5 أسابيع ويقبل من سن 18 الي 30 عامًا وتم تخريج 279 من إجمالي مستهدف 1000 متدرب في 3 دورات بجانب البرنامج الرئاسي لتأهيل الباحثين للقيادة ومدة الدراسة فيه 92 يوما تدريبيا ولا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا بجانب البرنامج الرئاسي لتأهيل الصغار للقيادة ومدة دراسته 5 اسابيع من سن 15 إلي 21 عاما والذي من المقرر أن يتم إطلاقه خلال سبتمبر القادم.وتابعت أن الأكاديمية تقدم برامج دولية، منها برنامج تأهيل القيادات التنفيذية الأفريقية والذي يستهدف القيادات التنفيذية العليا من مختلف دول القارة وتم تخريج نحو 107 متدرب، من إجمالي مستهدف 250 متدرب في 4 دورات بإجمالي 40 يوم تدريبي.وأشارت إلى أن من بين الجهات التي حصلت على برامج الأكاديمية من العاملين بالدولة من هيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، ووزارة العدل وقطاع الأعمال منها مصر للطيران ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى العاملين بالجهاز الإداري للدولة مثل الدعاة والمتحدثين الرسميين، ونواب المحافظين، وممثلي المكاتب الخارجية.وأوضحت أن الاكاديمية قدمت 117 برنامجًا لنحو 9362 متدرب في 4311 يوم فيما يبلغ عدد المتدربين المستهدف 18303 متدرب، مشيرة أن جميع البرامج تستهدف أيضا تنمية المهارات الشخصية والتواصل مع الآخرين والتعامل الصحيح وفقا للقوانين والدساتير على حسب كل وظيفة ومعرفة المحاذير القانونية بالإضافة إلى إلمامه بالشئون القانونية بما يهدف إلى التعامل مع المواطنين ومشروعات الدولة بارتياحية وبدون أيادي مرتعشة، كما تركز برامج التدريب على تطبيق التكنولوجيات المختلفة.ولفتت إلى أن الأكاديمية بجانب البرامج التي تقدمها أطلقت عدد من المبادرات القومية لرفع كفاءة المتدربين لتأدية الوظائف بطريقة أكثر احترافية مما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة، ومن أهمها المسئول الحكومي المحترف من شاغلي الشباك الأمامي من موظفي الدولة الذين لهم تعامل يومي مع المواطنين، حيث تم تدريب نحو 6450 موظف من 13 محافظة منها القاهرة والجيزة والشرقية والإسكندرية وكفر الشيخ والإسماعيلية ومحافظات الصعيد.وتابعت: من بين المبادرات "ديوان كفء" وتستهدف العاملين بدواوين عام المحافظات وبلغ إجمالي المتدربين 106 في 5 محافظات بكفر الشيخ، الغربية، الإسكندرية والوادي الجديد وأسوان.وأشارت إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تقدم أيضا خدمات الاستشارات حيث تعد جهة معتمدة في تقديم الاستشارات في مجالات الإدارة العامة وإدارة الموارد البشرية، ونظم وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات للأفراد والجهات المختلفة طبقا للمادة الثانية من القرار الجمهورية.كما أشارت إلى أنه منذ توليها العمل بالأكاديمية في مايو 2018، أولت الأكاديمية اهتمامًا بالعوامل المؤثرة الأخرى في العملية التعليمية بجانب البرامج، ومنها البيئة المحيطة من تصميمات للمباني وإعادة تصميم الواجهات واستبدال الحوائط الخرسانية وإلغاء زوايا 90 درجة في المباني التي تقدم خدمات التدريب، لافتة إلى أن الأكاديمية أول صرح تعليمي في أفريقيا والشرق الأوسط صديق للبيئة ومصمم هندسيًا وفقًا للأكواد العالمية للمباني التعليمية الخلاقة والمبدعة.