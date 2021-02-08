رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر وسويسرا تبحثان التعاون المشترك

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:46 م
عبد العزيز جراد
عبد العزيز جراد
أ ش أ
طباعة
بحث عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، الإثنين، مع إيناياسيو كاسيس نائب رئيس الكونفدرالية السويسرية، رئيس الدائرة الاتحادية للشؤون الخارجية (وزير الخارجية) العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية فإن هذا اللقاء الذي عقد بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة كان فرصة للتباحث بشأن العلاقات الجزائرية-السويسرية وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، مع التركيز على مجالات الصناعة والتكنولوجيا والرقمنة والفلاحة والبيئة والصحة، الصناعة الصيدلانية.

وقال البيان: إن الجانبين اتفقا على تعزيز التشاور وتكثيف الاتصالات بين دوائر الأعمال في البلدين من أجل إعادة بعث التعاون الاقتصادي والاستفادة من الفرص والإمكانات التي تتيحها كل من السوق الجزائرية والسويسرية.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا إنشاء آليات تعاون خاصة بأرشيف حرب التحرير الوطنية المتواجدة في سويسرا.

وأجرى جراد والمسؤول السويسري مشاورات واسعة حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأوضاع في مالي ومنطقة الساحل والصحراء الغربية، حيث تم الترحيب بالتقدم الذي تم إحرازه مؤخرا في المسار السياسي في ليبيا، كما تم التذكير بالحاجة الملحة لتعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

وأعرب الجانبان في ختام اللقاء عن ارتياحهما لتقارب وجهات النظر كما أكدا التزامهما بمواصلة المشاورات الثنائية.

موضوعات متعلقة

تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

مدبولي يستعرض سيناريوهات استكمال الفصل الثاني وترتيبات امتحانات «الأول»

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

الصور

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

image description

اصطفاف 160 معدة لتطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يشارك في جلسة مناقشة تطوير البنية التحتية

image description

«تموين أسيوط»: ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

الأكثر قراءة

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

موعد عيد الام 2021 وسبب الاحتفال به

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

الخميس.. عرض الفيلم الهندي NEERJA بسينما الهناجر

غدًا.. قراءة لـ غراء مهنا في «قصص عربية قصيرة من المشرق»

«الأبعاد الفلسفية والاجتماعية لجائحة كورونا» على مائدة الأعلى للثقافة

صدور «يوميات وجيه غالي» عن الكتب خان