الجزائر وسويسرا تبحثان التعاون المشترك

بحث عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، الإثنين، مع إيناياسيو كاسيس نائب رئيس الكونفدرالية السويسرية، رئيس الدائرة الاتحادية للشؤون الخارجية (وزير الخارجية) العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وبحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية فإن هذا اللقاء الذي عقد بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة كان فرصة للتباحث بشأن العلاقات الجزائرية-السويسرية وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، مع التركيز على مجالات الصناعة والتكنولوجيا والرقمنة والفلاحة والبيئة والصحة، الصناعة الصيدلانية.وقال البيان: إن الجانبين اتفقا على تعزيز التشاور وتكثيف الاتصالات بين دوائر الأعمال في البلدين من أجل إعادة بعث التعاون الاقتصادي والاستفادة من الفرص والإمكانات التي تتيحها كل من السوق الجزائرية والسويسرية.وأضاف البيان أن الجانبين بحثا إنشاء آليات تعاون خاصة بأرشيف حرب التحرير الوطنية المتواجدة في سويسرا.وأجرى جراد والمسؤول السويسري مشاورات واسعة حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأوضاع في مالي ومنطقة الساحل والصحراء الغربية، حيث تم الترحيب بالتقدم الذي تم إحرازه مؤخرا في المسار السياسي في ليبيا، كما تم التذكير بالحاجة الملحة لتعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية.وأعرب الجانبان في ختام اللقاء عن ارتياحهما لتقارب وجهات النظر كما أكدا التزامهما بمواصلة المشاورات الثنائية.