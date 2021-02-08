الجمعية العامة لمياه الشرب بالمنيا تناقش تقرير المركزي للمحاسبات

عقدت الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اجتماعا، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية للشركة للعام المالى ٢٠٢٠٢٠١٩ عبر تقنية الفيديو كونفراس.وناقش المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالمنيا وأعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماع الموازنة المالية المنتهية للعام المالى ٢٠٢٠٢٠١٩ كما تم مناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والملاحظات الخاصة بالجهازوأكد "الشهاوى" استمرار الشركة فى تطوير الخدمات، لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن للمواطن المنياوى.