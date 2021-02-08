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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:54 م
م اللواء محمد الشريف
م اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، المشاركين في تنظيم بطولة "كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021"، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، وجميع الجهات المعنية، مشيدا بحسن التنظيم والتجهيزات الرائعة التي تمت في البطولة والتي أظهرت الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام دول العالم.

وتوجه المحافظ بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع الجهات والأجهزة التي شاركت في تنظيم البطولة وإظهارها بشكل مشرف لنا جميعا.

وأكد الشريف أن الإسكندرية دائما رائدة في استضافة وتنظيم البطولات العربية والعالمية، وذلك في ظل دعم وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد

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