اليمن والأردن تبحثان التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، الإثنين، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في اليمن.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء على هامش مشاركتهما بالاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث استعرضا التطورات السياسية في أعقاب اتفاق الرياض وعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، والممارسات الإجرامية للميليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني، ورفضها لكل المساعي الهادفة إلى تحقيق السلام وفق المرجعيات المتفق عليها.وأعرب بن مبارك عن أمله في منح الحكومة الأردنية المزيد من التسهيلات لإجراءات دخول وإقامة المواطنين اليمنيين، والذين اضطروا للخروج من اليمن هروبا من جحيم الميليشيا الحوثية والأوضاع الصعبة، مشيدا في هذا الصدد باستضافة الأردن لمفاوضات تبادل الأسرى برعاية الأمم المتحدة.من جانبه، جدد الصفدي التأكيد على دعم الأردن الثابت والدائم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني في هذه المرحلة الحرجة ومساندته المستمرة للحكومة الشرعية للوصول إلى السلام الشامل المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها.