«منتجي القصب» تطالب بزيادة سعر التوريد

قال النائب أحمد عبدالمنعم إسماعيل، رئيس الجمعية العامة لمنتجي القصب، إنه تقدم بمذكرة لمجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، لزيادة سعر توريد محصول القصب من 720 جنيها للطن لـ1000 جنيه، حيث إن الطن يخسر 360 جنيها، حيث يصرف الفدان 29 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن طلب هذه الزيادة حفاظا على المزارع وزراعة وصناعة بنجر السكر وحتى لا يتجه المزارع إلى زراعات أخرى خلاف القصب، حيث يستخرج من القصب العديد من المنتجات، إلى جانب السكر كالكحول والعسل الأسود والمولاس والورق.وأضاف "إسماعيل" لـ"الدستور"، أن الامتناع عن زراعة القصب ليس في صالح الاقتصاد القومي لقيام العديد من الصناعات عليه وأهمها سلعة استراتيجية مثل السكر، وأن المزارع الذي يخرج من زراعة القصب أو "تقليعه" لن يعود إليه مرة أخرى نتيجة ارتفاع التكلفة وانخفاض العائد من فدان القصب.