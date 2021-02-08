تموين الإسكندرية: اشتراك 100 محل في الأوكازيون الشتوي خلال يومين

أعلن المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن حصيلة اليوم الثانى من فعاليات الأوكازيون الشتوى الذى بدأ أمس والذى تشارك فيه المحال التجارية التى تستخرج تصاريح المشاركة من مديرية التموين والتجارة الداخلية، بلغت حتى الآن 100 محل تقدموا بالفعل لاستخراج تصاريح رسمية وتمت الموافقة عليها.وأضاف أن إدارة التجارة الداخلية قامت بشن حملات على الأسواق برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية، والتى أسفرت عن تحرير 6 محاضر لمحلات لم تقم باستخراج تصاريح الاشتراك فى الأوكازيون.وأشار إلى أن القرار الوزارى المنظم لهذا الشأن يلزم المحلات المشاركة فى الأوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة فى إدارة التجارة الداخلية، كما يلزم الجهات المشاركة الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترن بالثمن الفعلى للسلع قبل التخفيضات.