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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مؤشرات أولية| تقدم النقيب السابق في انتخابات المحامين بالإسكندرية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:51 م
انتخابات المحامين
انتخابات المحامين بالإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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أظهرت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات بانتخابات نقابة المحامين في الإسكندرية، في لجان مقرات المحاكم الجزئية ومقر الخدمات النقابية، تقدم النقيب الأسبق عبدالحليم علام على منافسه جمال سويد.

ففي لجنة ٢٣ بمحكمة محرم بك حصل "علام" على ١٦٣ صوتا مقابل ١٥ صوتا لـ"سويد"، ولجنة ١ الرمل حصل "علام" على ١٢٠ صوتا مقابل ٢٢ صوتا لمنافسه، ولجنة ١ سيدي جابر حصل "علام" على ١٦٩ صوتا مقابل ٥٤ صوتا لـ"سويد"، ولجنة ١ باب شرق حصل "علام" على ١٤٠ صوتا مقابل ٢٦ صوتا لجمال سويد، ولجنة ٦ الرمل تقدم "علام" بـ٧٠ صوتا مقابل ١٨ صوتا لجمال، وفي لجنة ٤ الرمل حصل "علام" على ٨٥ صوتا مقابل ١٥ صوتا، وحصد "علام" ١٥٥ صوتا، مقابل ١٦ صوتا لمنافسه في لجنة ٨ المنتزه، وحصد "علام" ١٨٣ صوتا مقابل ١٥ صوتا لجمال في لجنة ٢ محرم بك.

وكانت شهدت لجان الانتخابات بنقابة المحامين في الإسكندرية، مشادات بين أنصار المرشحين خاص مرشحي مقعد النقيب، وواجد عبدالحليم علام النقيب الأسبق وسط أنصاره بمجمع المحاكم ونادي جليم، وكذلك منافسه جمال سويد.

وتجري انتخابات نقابة المحامين في الإسكندرية، على مقعد النقيب ومقعد شباب و١٤ عضو مجلس النقابة عن المحاكم الجزئية، في أول انتخابات تجري بعد قرار الجمعية العمومية بالدمج لنقابتي شرق وغرب، والتي سبق أن تم تقسيمها في عهد النقيب السابق للمحامين سامح عاشور.

وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة، ويتنافس على مقعد نقيب المحامين ٤ مرشحين أبرزهم عبد الحليم علام نقيب المحامين الأسبق في الإسكندرية، و٣ مرشحين آخرين.

كما يخوض ٥٦ مرشحا الانتخابات لمجلس النقابة عن المحاكم الجزئية المختلفة للفوز بـ١٤ مقعدا عدد المحاكم الجزئية في المدينة، ومن يحق له التصويت يقترب من ٢٣ ألف صوت، وتحسم النتيجة من الجولة الأولى لمن حصل على ٣ آلاف صوت طبقا للائحة النقابة.

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