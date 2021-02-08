1685 إصابة جديدة بكورونا فى الأردن

سجلت وزارة الصحة الأردنية، الإثنين، 1685 إصابة مؤكدة و6 وفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 336 ألفا و839 حالة، والوفيات إلى 4385 حالة، مشيرة إلى تسجيل 943 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 321 ألفا و278 حالة.