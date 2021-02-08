إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة بملوي

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي شمال محافظة المنيا حالتي تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي أملاك الدولة تم رصدهما بواسطة وحدة المتغيرات المكانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية.وقال اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، إن وحدة المتغيرات المكانية بمجلس مدينة ملوى، برئاسة إبراهيم عبدالظاهر، تمكنت من رصد وإزالة حالتين بالبناء المخالف على أرض أملاك الدولة بمجلس قروى دير البرشا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر مخالفة وإزالة التعدي، وتم إحالته المخالف للنيابة العسكرية.وأوضح رئيس المركز أن ذلك يأتي بناء على رصد تقرير منظومة المتغيرات المكانية اليومي الوارد من إدارة المساحة العسكرية في إطار تفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، بناءً على تعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.