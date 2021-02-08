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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية الكويت: نشكر مصر والأردن على دعوتهما لاجتماع اليوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:44 م
وزیر الخارجیة الكويتي
وزیر الخارجیة الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح،
نيفين أشرف
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ترأس وزیر الخارجیة الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، وفد دولة الكویت المشارك في أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب بمجلس جامعة الدول العربیة الذي عقد الإثنین، في القاهرة، من أجل التباحث في مختلف القضایا العربية وفي مقدمتھا القضیة الفلسطینیة وتطوراتھا.

وقال الشیخ أحمد الناصر، في مستهل كلمته: "أود في البدایة أن أتقدم بالشكر لكل من جمھوریة مصر العربیة الشقیقة، والمملكة الأردنیة الھاشمیة، على الدعوة لعقد ھذا الاجتماع المھم والذي یأتي في ظل معطیات ومتغیرات متسارعة تشھدھا منطقتنا والعالم".

وأضاف: "اجتماعنا الیوم في ظل ھذه الظروف الاستثنائیة ومع استمرار الجروح النازفة في بعض بلداننا العربیة یجعلنا أحوج ما یكون إلى الالتزام بتوحید مواقفنا وتعزیز تماسكنا وتجاوز خلافاتنا والعمل بشكل منسق ومدروس لمواجھة التھدیدات والتحدیات التي تواجه منطقتنا".

وأكد وزير الخارجية الكويتي، أھمیة وجود موقف عربي جامع یحقق الحمایة للأمن العربي ویخدم المصالح العربیة المشتركة ویعزز التضامن والعمل العربي المشترك.

وثمن الناصر، خلال كلمته، الدعم العربي لمساعي دولة الكویت المعنیة بتحقیق التضامن الخلیجي والعربي المنشود والتي أسھمت في الوصول للمصالحة الخلیجیة والعربیة، مشیدین بالنتائج التي صدرت عن القمة الـ 41 لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وبیان (العُلا) الصادر عنھا، مما یؤكد توثیق العلاقات الأخویة التي تربط كافة الدول العربیة ببعضھا.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، جدد وزير الخارجية الكويتي، التأكید على موقف دولة الكویت الثابت حیال القضیة الفلسطینیة، وفي تقدیم كافة أوجه الدعم والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطیني لحین الحصول على حقوقھم الشرعیة الكاملة.

وشدد على ضرورة إیجاد حل عادل وسلام دائم وشامل والمتمثل في حل الدولتین ویؤدي إلى قیام الدولة الفلسطینیة المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقیة على حدود الرابع من یونیو 1967 طبقًا لقرارات الشرعیة الدولیة ذات الصلة ومبادرة السلام العربیة.

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