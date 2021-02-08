مجلة سويسرية: مصر الأولى عالميا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبا

حصدت مصر المرتبة الأولى عالميًا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبًا خلال الفترة الحالية، وفقًا لاستقصاء الرأى الذي أجرته مجلة Travel INSIDE السويسرية المتخصصة في الشأن السياحي، لتتفوق بذلك على العديد من المقاصد السياحية الأخرى كجزر المالديف وجزر الكاريبي وغيرها من بلاد العالم بالرغم من الإجراءات المشددة التي أقرتها الحكومة السويسرية لاحتواء أزمة جائحة فيروس كورونا.ومن جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى تأكيد منظمي الرحلات السويسريين على أن نتائج هذا الاستقصاء تعد مؤشرًا إيجابيًا للغاية، حيث إنها تؤكد على ثقة السائح السويسرى في أمان المقصد السياحي المصري دون غيره بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز وشواطئها الخلابة وجوها المشمس طوال العام وخاصة في مثل هذه الأوقات التي يكون الجو في أوروبا منخفض في درجات الحرارة.وأوضح السيد محمد فرج مدير المكتب المركزي المشرف علي ألمانيا والنمسا وسويسرا بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن منظمي الرحلات السويسريين أكدوا أيضا أن هذا الاستقصاء جعل منظمي الرحلات يعيدون النظر في تسويق المنتجات السياحية المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز ثقة السائح في أمان المقاصد السياحية المصرية والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد والمطبقة في الفنادق والمطاعم والمتاحف والمواقع الأثرية المصرية.