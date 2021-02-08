نقابة المهندسين بالإسكندرية تعلن المشروعات الحاصلة على منحة أكاديمية البحث العلمى

للحصول على منحة دعم مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية بالكليات والمعاهد الهندسية بمحافظة الإسكندرية للعام الأكاديمى 2020-2021.

كما أعلنت لجنة الخطة الاستراتيجية وتنمية الموارد أن إجمالى الدعم يصل إلى 450 ألف جنيه، وذلك طبقًا للبروتوكول الموقع بين نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر.جدير بالذكر أنه قد تم اختيار المشروعات وفقا لمعايير علمية دقيقة وبناءً على اجتماعات لجنة التحكيم والتى تكونت من الدكتور إيهاب إبراهيم عبده رئيس قسم الفيزياء الحيوية الطبية معهد البحوث الطبية - جامعة الإسكندرية، الدكتور عمرو أحمد المصري أستاذ ورئيس قسم الحاسب - كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية، الدكتور محمد عبد الرحمن عضو بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، الدكتور أيمن السيد حسن كبير معلمى كلية الدفاع الجوى، المهندس أيمن السيد مدير مركز القبة السماوية مكتبة الإسكندرية، المهندسة أمينة حسن عضو مجلس إدارة نادي المهندسين سابا باشا، الدكتور سامي درويش رئيس لجنة الخطة الاستراتيجية - أستاذ مساعد كلية الهندسة - جامعة فاروس.