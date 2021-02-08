إغلاق 3 منشآت وإزالة إشغالات متنوعة خلال حملات بأحياء الإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، برئاسة اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب، حملة مكبرة بنطاق المركز، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والتفتيش على الأسواق بنطاق أحياء الثغر.وتوجهت الحملة إلى طريق مطار برج العرب، وطريق الساحل، للتفتيش على ما يزيد علي ٢٥ من المحال التجارية، ومحلات الجزارة، حيث تم التحفظ على كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى، وتحرير ٤٠ محضرا متنوعا.وتم ضبط ٧ من المحال التجارية المزاولة للنشاط بدون ترخيص ومنهم مخبز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ورفع عدد من الإشغالات التى تعوق حرم الطريق العام.وخلال الحملة شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية، ومحلات الجزارة، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.وفي سياق متصل؛ شن حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، حيث تم غلق ٣ منشآت بشارع الإقبال وشارع المشير وطريق الحرية لعدم الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ قرارات الغلق لهم وفرض الغرامات الفورية المقررة كما تم فرض غرامات فورية على الأفراد التي لا تلتزم بارتداء الكمامة بمبلغ ٥٠ جنيها، كما ضبطت الحملة ١٤ حالة إشغال متنوع بشوارع أحمد شوقي وش المشير منطقة سيدي جابر، ش عمر الخيام، ش سيدي جابر منطقة كليوباترا.ونفذ حي وسط برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة حول المدارس شملت مدارس: قنال السويس الابتدائية الخاصة؛ ابن أنس الابتدائية الرسمية لغات، مركز التدريب المهني بأمبروزو، ومدرسة أحمد عرابي الابتدائية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة ٥ أكشاك و٣ تند و٣ تعريشات مخالفة ورفع كافة الإشغالات حول المدارس.وواصل حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملاته المكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تم المرور بشوارع محمد نجيب، ملك حفنى بحرى، جمال عبد الناصر، ٢٢ سيدي بشر بحرى، وتمكنت الحملة من رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وضبط 23 حالة من الإشغالات المتنوع وفرض غرامات فورية على المخالفين بمبلغ ١٠ آلاف جنيه.