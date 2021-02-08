ضبط صاحب محل مجوهرات بتهمة النصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب محل لبيع المصوغات الذهبية، مقيم بالقليوبية، لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها أكثر من 3 ملايين جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة المصوغات الذهبية، مقابل حصولهم على أرباح مالية، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد المبالغ المالية بدعوى تعثر تجارته، وأقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل للنيابة العامة التي باشرت سير التحقيقات.