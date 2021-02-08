السودان يتمسك بمشاركة أطراف دولية فى مفاوضات سد النهضة

التقى وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم الإثنين، السفراء الأجانب المعتمدين لدى الخرطوم، في إطار توضيح موقف السودان من ملف سد النهضة الإثيوبى.وجدد "عباس" لدى لقائه بمكتبه السفير الهندي وسفيرة النرويج بالخرطوم كلا على حده، التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأوضح عباس التأثير السلبي لأي موقف أحادي من قبل إثيوبيا بالبدء في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل حتى ومن دون التوصل لاتفاق أو تبادل البيانات، مشددا على ضرورة توسيع مظلة الوسطاء، لتضم إلى جانب الاتحاد الإفريقي، أطراف دولية ذات وزن، لتدفع بالعملية التفاوضية شبه المتوقفة.