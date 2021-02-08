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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رئيس جامعة الأزهر يشيد بتجديدات كلية الدراسات الإسلامية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:22 م
الدكتور محمد المحرصاوي،
الدكتور محمد المحرصاوي،
إسلام أبوالمجد
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أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، خلال جولته اليوم بفرع البنات؛ للوقوف على استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والمقرر لها السبت ٢٠ من فبراير الجاري؛ بالتجديدات التي تمت بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة بقيادة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية.

وتمت التجديدات كلها بالجهود الذاتية، والتي تمت على أرض الواقع من خلال تركيب مصعد (أسانسير) جديد بالكلية؛ خدمة لأعضاء هيئة التدريس، بجانب تطوير وتجهيز قاعات لأقسام الكلية المختلفة، إضافة إلى تطوير شامل لقاعة المؤتمرات والندوات والمناقشات العلمية بالكلية بسعة مائتي مقعدٍ.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات التي تمت في الكلية سوف يسطرها التاريخ، داعيًا المولى-عزَّ وجلَّ- أن يبارك في هذه الجهود الطيبة، والتي تعكس مدى حرص إدارة الكلية على النهوض والارتقاء بهذا الصرح العلمي الكبير.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من: الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة، أمين عام الجامعة.
رئيس جامعة الأزهر يشيد بتجديدات كلية الدراسات الإسلامية
رئيس جامعة الأزهر يشيد بتجديدات كلية الدراسات الإسلامية
رئيس جامعة الأزهر يشيد بتجديدات كلية الدراسات الإسلامية
رئيس جامعة الأزهر يشيد بتجديدات كلية الدراسات الإسلامية
رئيس جامعة الأزهر يشيد بتجديدات كلية الدراسات الإسلامية
رئيس جامعة الأزهر يشيد بتجديدات كلية الدراسات الإسلامية
رئيس جامعة الأزهر يشيد بتجديدات كلية الدراسات الإسلامية
رئيس جامعة الأزهر يشيد بتجديدات كلية الدراسات الإسلامية
رئيس جامعة الأزهر يشيد بتجديدات كلية الدراسات الإسلامية
رئيس جامعة الأزهر يشيد بتجديدات كلية الدراسات الإسلامية

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