رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكونغو تكثف جهودها لاحتواء تفش محتمل لـ«إيبولا»

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:26 م
إيبولا
إيبولا
أ ش أ
طباعة
أكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها تعمل على احتواء احتمال عودة ظهور فيروس إيبولا في شرق البلاد بعد تأكيد حالة الإصابة لسيدة بالحمى النزفية القاتلة الأيام الماضية.

وقالت وزارة الصحة الكونغولية إنها أرسلت فريقا من علماء الأوبئة إلى منطقة "بوتيمبو" التي ظهرت بها حالة "إيبولا"، وأنه تم التعرف على أكثر من 70 شخصًا كانوا مخالطين للضحية.

وتوقفت وزارة الصحة عن إعلان تفشي المرض، لكنها قالت: إن الفحوصات التي أجريت على امرأة ظهرت عليها أعراض الفيروس قبل وفاتها في مدينة "بوتيمبو" أكدت أنها تعاني من الإيبولا، فيما كانت السيدة متزوجة من رجل أصيب بالفيروس في تفش سابق.

كانت مدينة "بوتيمبو" و"بيني" بؤرة تفشي المرض الذي استمر من 1 أغسطس 2018 إلى 25 يونيو 2020، وأودى بحياة أكثر من 2200 شخص.

تأتي الحالة الأخيرة، التي يُحتمل أن تكون التفشي الثاني عشر في تاريخ البلاد، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من إعلان جمهورية الكونغو الديمقراطية انتهاء حالة واحدة في مقاطعة "إكواتور" الشمالية الغربية، والتي أصابت 130 شخصًا وقتلت 55.

كان آخر شخص أُعلن أنه تعافى من الإيبولا في منطقة "إكواتور" في 16 أكتوبر الماضي، وساعد الاستخدام الواسع النطاق للقاح "الإيبولا"، الذي تم إعطاؤه لأكثر من 40 ألف شخص، للحد من المرض.

ويعد الإيبولا مرضا نادرا ومميتا يصيب البشر والرئيسيات من غير البشر، ويمكن أن يصاب الأشخاص بالإيبولا من خلال الاتصال المباشر مع حيوان مصاب أو شخص مريض أو ميت مصاب بفيروس الإيبولا.

موضوعات متعلقة

بجودة عالية.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن.. "الكأس وقناة بين سبورت المفتوحة"

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

بايرن يواجه الأهلي بـ«القوة الضاربة» في نصف نهائي المونديال

الصور

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

image description

اصطفاف 160 معدة لتطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يشارك في جلسة مناقشة تطوير البنية التحتية

image description

«تموين أسيوط»: ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

الأكثر قراءة

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

مدبولي يستعرض سيناريوهات استكمال الفصل الثاني وترتيبات امتحانات «الأول»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

موعد عيد الام 2021 وسبب الاحتفال به

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

فصل بسببها من جريدة الأخبار.. تفاصيل معركة رجاء النقاش مع العقاد

الخميس.. عرض الفيلم الهندي NEERJA بسينما الهناجر

غدًا.. قراءة لـ غراء مهنا في «قصص عربية قصيرة من المشرق»

«الأبعاد الفلسفية والاجتماعية لجائحة كورونا» على مائدة الأعلى للثقافة