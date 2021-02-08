الجيش الأمريكى: ملتزمون بدعم السعودية فى مواجهة إيران

وشدد قائد المنطقة المركزية على أن إيران تفهم رسالة الردع الأمريكية، مؤكدًا أن قدرات الجيش الأمريكي موجودة للدفاع عن مصالح واشنطن وحلفائها بالمنطقة.

واعتبر المسئول بالجيش الأمريكي أن حضورهم في منطقة الشرق الأوسط رادع لإيران، مؤكدًا أن طهران هي مصدر أساسي للاضطراب في سوريا واليمن.



واتهم قائد المنطقة المركزية الأمريكية إيران باستخدام العراق كساحة معركة ضد أمريكا، وبرعاية الإرهاب على مدى 40 عامًّا.

أكدت المنطقة المركزية الأمريكية بالجيش الأمريكي كينيث ماكينزي، اليوم، أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم السعودية ضد الهجمات منذ هجوم إيران على شركة أرامكو النفطية.وقال قائد المنطقة المركزية الأمريكية في تصريحات، اليوم، إن الجيش الأمريكي ملتزم بدعم السعودية لتطوير قدراتها للدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى أن واشنطن ستتابع دعم السعودية في الدفاع عن نفسها، وذلك حسب قناة "العربية".