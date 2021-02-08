تسلا تستثمر 1.5 مليار دولار فى بيتكوين

ارتفعت العملة الرقمية "بيتكوين" إلى أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق، الإثنين، بعد أن صرحت شركة تسلا المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية عن شرائها لما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة الرقمية في شهر يناير الماضي.وأعلنت الشركة الأمريكية أنها غيرت سياستها الاستثمارية الشهر الماضي بهدف إتاحة المزيد من المرونة في "تنويع وتعظيم" العوائد على السيولة النقدية، واستثمرت على إثر ذلك التغيير مبلغًا ضخمًا في العملة الرقمية الأولى عالميًا.ودفع هذا التصريح العملة الرقمية إلى الارتفاع لتسجل مستوى قياسي جديد قدره 44٫100 دولار للعملة الواحدة، لتواصل بذلك مكاسبها المستمرة منذ العام الماضي؛ حيث زادت قيمتها تسع مرات منذ انهيارها في مارس من العام الماضي.وأوضحت الشركة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية أنها تتوقع قبول البيتكوين باعتبارها طريقة دفع مقابل منتجاتها في الآونة القريبة، وهو ما رآه الخبراء بأنه عامل قد يُسهم في تحفيز زيادة الطلب على العملة الرقمية.