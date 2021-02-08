رئيس «قضايا الدولة» يزور اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين

أجرى المستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، زيارة للجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين، والتي تشرف عليها الهيئة.واستقبل أمين لجنة الانتخابات – عضو مجلس نقابة المحامين صلاح سليمان، المستشار رئيس الهيئة، ورافقه حتى غرفة العمليات.والتقى رئيس الهيئة باللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، بحضور وكيل مجلس نقابة المحامين ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات مجدي سخي، والأمين العام للنقابة – مقرر اللجنة المشرفة على الانتخابات الأستاذ حسين الجمال، وأمين صندوق النقابة عبد المجيد هارون.يشار إلى أن اللجنة أعلنت عصر اليوم نتائج الجولة الأولى للانتخابات والتي عقدت أمس بـ 18 نقابة فرعية.