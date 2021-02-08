تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني المحدد لها الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:









محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.





ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمد شريف.



