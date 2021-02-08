«الكاثوليكية» تطلق بثها الأسبوعى المباشر

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، اليوم الإثنين، البث المباشر لقناة المكتب الإعلامي الكاثوليكي.وجاء ذلك اليوم الإثنين الموافق 8 فبراير 2021، في بث مباشر على المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، الذي يُعاد الساعة 9 مساءً.ويشتمل البث على 8 برامج هم قراءات يومية- كلمة اليوم- الكنيسة الكاثوليكية بمصر في أسبوع، وهو برنامج نشرة إخبارية- عرفت أربي- صلاة التبشير الملائكي- قصص الكتاب المقدس، وتأتي قصة اليوم عن الحية النحاسية- خطوات يسوع- صلاة المشروع الرعوي.