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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوفد»: السيسى رئيس وطنى يحب بلاده ويتمتع بثقة لا حدود لها

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:33 م
السيسي
السيسي
إسلام نصير
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قال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، إن الاستقبال الحافل من أهالي عزبة الهجانة للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تفقده لأعمال تطوير منطقة حي شرق القاهرة، يؤكد الثقة التي يتمتع بها الرئيس في قلوب المصريين وبلا حدود، كونه رئيسًا يرسخ مفهوم عبارة «أفعال لا أقوال».

وأكد «الهضيبي»، في بيان له اليوم، أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير المناطق العشوائية يأتي في إطار مشروع بناء الإنسان المصري وحرص الدولة المصرية على تفعيل مبدأ حقوق الإنسان في الحصول على أفضل معيشة، هذا بالإضافة إلى القضاء على منابع الأفكار المتطرفة وانتشار العنف والإرهاب الذي ينبت في حقول الجهل والعشوائيات، الأمر الذي تُدركه الإدارة المصرية الحكيمة جيدًا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي رئيس وطني يُحب بلاده ويعي قيمتها التاريخية والحضارية وأهميتها بالنسبة للعالم، لذلك يسعى دائمًا ليكون وطنه هو الأفضل «أم الدنيا» كما وعد.

ووجه نائب رئيس الوفد، رسالة للإعلام المحلي بضرورة زرع الأمل في قلوب الناس، بأن غدًا سيكون أفضل لهم ولأولادهم، غدًا مشرق وملىء بالرخاء والنمو والتقدم والسلام والأمان، طالما هناك من يُحب هذا الوطن مثلما يُحبها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويعمل ليل نهار من أجل مصر وأبنائها.

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