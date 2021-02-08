«مستقبل وطن»: الدولة نجحت في توفير 250 ألف شقة بالمجان

قال المهندس عبدالله سعيد الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري لحزب مستقبل وطن، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعزبة الهجانة تعكس مدى الاهتمام والجدية في حل مشكلة العشوائيات.وأضاف أن الدولة المصرية نجحت في توفير 250 ألف شقة بالمجان، لقاطني العشوائيات الخطرة، منها مدن بشاير الخير وأن الرئيس استطاع أن يضع مصر على قطار الأحلام، وأن يغير الأوضاع البائسة للأبد ويقضي تماما على المناطق العشوائية والفقيرة والتي كانت تعاني من الجريمة وانفلات الأمن.وأشار عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إلى أن المواطنين أصبحوا متفائلين بزيارات الرئيس السيسي، والتي تشير إلى تحولات جذرية في المكان الذي يطأه، وما حدث في عزبة الهجانة يعكس اهتمامات كبيرة بملف العشوائيات، لافتا إلي أن مصر عانت لفترات طويلة من مآسي بملف العشوائيات مما خلف كوارث حقيقية، تحتاج لـ 4 تريليونات جنيه للقضاء عليها، وفقا لتصريحات الرئيس السيسي.وأفاد أن مصر تشهد نهضة عمرانية كبيرة ولا يمكن التقليل منها على الإطلاق، والهدف توفير وحدات سكنية حضارية وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل وتطوير المناطق الشعبية وتوفير الخدمات، مضيفا أن العمل على تطوير حياة الناس ومعيشتهم وتوفير فرص عمل، غاية عظمى تقوم بها الأنظمة السياسية الراسخة.