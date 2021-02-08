تأهيل وتطوير 36 منزلًا بقرية الحماوى ببنى سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، اللواء وليد البيلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف بتفقد عدد من المنازل المطورة بقرية الحماوي بعد انتهاء أعمال تأهيلها، والتي نفذتها جمعية الأورمان بالتعاون مع البنك الأهلى المصري، وذلك تمهيدا لافتتاحها خلال الأيام القلية المقبلة.وتفقد رئيس المدينة يرافقه فاروق الديري، رئيس قرية بليفيا، وإمام أحمد، مدير مشروعات الأورمان ببني سويف، أعمال تأهيل "إحلال وتجديد المنازل وعددها 36 منزلًا خاصة بالأسر الأولى بالرعاية، والتي تضررت من مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة أوائل ديسمبر الماضي، حيث شملت أعمال التأهيل: تعريش وتسقيف وتركيب نوافد وأعمال محارة ودهانات ورفع كفاءة دورات المياه وصيانة ووتجديد وصلات الكهرباء والمياه.وأشاد "البيلي" بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية الأورمان في ملف إعمار القرى الأكثر احتياجا، والتي أصبحت نموذجا رائدا في هذا المجال، مشيرا إلى المجهودات العظيمة التي تقوم بها الجمعية في إعادة تأهيل ورفع كفاءة منازل الفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.