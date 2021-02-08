في 10 لقطات.. شاهد المناولة الاحتفالية لكاثوليك البحر الأحمر

نشر الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، مجموعة جديدة من صور الأنبا عمانوئيل عياد أثناء رئاسة المناولة الاحتفالية بالبحر الأحمر.وقال المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها من احتفال كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالغردقة بالمناولة الاحتفالية، حيث ترأس صلاة القداس صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وشارك نيافته القمص يؤانس أديب راعي الكنيسة، ووكيل مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر.