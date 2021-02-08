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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

تفاصيل خطة الحكومة لتطوير عزبة الهجانة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:03 م
تطوير عزبة الهجانة
تطوير عزبة الهجانة
سالي رطب
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مشروعات ضخمة نفذتها الحكومة في السنوات الماضية كان هدفها الوحيد توفير حياة كريمة للمصريين وخاصة سكان العشوائيات الذين لم تكن فقط حياتهم معرضة للخطر نتيجة العيش في منازل غير صالحة للاستخدام الآدمي وسط القمامة، ولكن أيضًا ليشعروا بدعم الدولة لهم واحساسها بمعاناتهم.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية بتوفير سكن ملائم لسكان العشوائيات، وإعادة تطوير هذه المناطق، وأشرف الرئيس بنفسه على تنفيذ هذا المخطط، وكان زيارته لعزبة الهجانة أقوى دليل على اهتمامه بهذا الملف.

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية المخطط الكامل لتطوير عزبة الهجانة.

تعتبر عزبة الهجانة واحدة من المجتمعات المهمشة في منطقة مدينة نصر، وكجزء من التزام شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير لإعادة إدماج هذه الفئات المهمشة بشكل أكبر في المجتمع بمدينة نصر، تم استهداف عزبة الهجانة للتجديد.

ـ كيف تحولت عزبة الهجانة إلى العشوائية؟

عزبة الهجانة هي إحدى المناطق العشوائية في شرق حي مدينة نصر، وسمحت الحكومة منذ سنوات طويلة ببناء مساكن قليلة في المنطقة، وبسبب كابلات الجهد العالي تم منع المزيد من البناء في المنطقة، ولم يمنع هذا الأمر حيازة الأراضي بطريقة غير شرعية الأمر الذي حول المنطقة إلى أحد الأحياء الفقيرة المترامية الأطراف ويسكنها ما يقرب من المليون نسمة على ٧٥٠ فدان طبقا للإحصائيات الغير رسمية.

وتواجه عزبة الهجانة تحديات كبيرة تتمثل في عدم وصول الكهرباء ومحدودية الوصول لمياه نظيفة ومشاكل الصرف الصحي وصعوبة الحصول على الخدمات الطبية والتعليمية وعدم وجود مخطط عمراني واضح، أدت كل تلك المشاكل إلى انخفاض مستوى التعليم وانتشار الأمراض وزيادة عدد الوفيات.

ـ إنجازات الحكومة في العزبة
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المناطق العشوائية والعناية بقاطنيها، تم إصدار قرار استقطاع مساحة أرض من منطقة عسكرية لتطوير وتوسعة شارع يكون بديلا عن الممرات الضيقة التي يستخدمها المواطنين، دون المساس بالعمارات السكنية.

وقام فريق من الموظفين بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وبالتعاون مع مهندسين معماريين ومخططين بتحديد أولويات للتحديات التي تواجه عزبة الهجانة ومعالجتها، وتم تنسيق المساحات الخضراء وتنظيف مدخل عزبة الهجانة، وتكليف مهندسين معماريين بوضع مخطط الرئيسي يدمج المنطقة في مشروع تطوير كبير يشمل محلات تجارية وأنشطة ترفيهية خارجية وداخلية، ومجمع مكاتب، ومناطق سكنية صغيرة

وتم وضع خطة مستقبلية لإعادة تطوير المنطقة تشمل إزالة كابلات الجهد العالي ودفنها تحت الأرض حتى لا تشكل أي خطر على صحة السكان، بناء طريق بديل للوصول للمنطقة بدلا من طريق السويس، وبناء المدارس والمستشفيات ومحطة وقود، والملاعب الرياضية.

ـ نقل سكان العمارات الخطرة بمساكن جديدة
وفق خطة الحكومة لتطوير عزبة الهجانة وإزالة المباني التي تشكل خطورة على سكانها، والتي تقع أسفل خطوط الضغط العالي والتي تمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة، قامت محافظة القاهرة بإزالة ٥١٦ عقارا حتى الآن بإجمالي ١٤١١ أسرة، وتسكينهم بمساكن أهالينا ٢ بحي السلام في شقق مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات.

ـ تطوير الطرق بالعزبة
الاهتمام بالبنية التحتية وخاصة الطرق، جزء من اهتمامات الحكومة لتطوير المنطقة، فتعمل حاليًا على إنشاء واحدا من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.

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