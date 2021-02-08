رئيس جامعة الأزهر يطالب بالانتهاء من أعمال الصيانة بالمدن الجامعية

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية للمدن الجامعية بمدينة نصر؛ للوقوف على أعمال التطوير والتجديد التي تشهدها بعض المباني.وقال رئيس الجامعة: إن هذه الجولة تأتي في سياق الاطمئنان على مدى جاهزية المدن الجامعية لاستقبال طلاب وطالبات الجامعة عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، لافتًا إلى حرص إدارة الجامعة على تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مطالبًا بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة والتجديدات ببعض المباني.