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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رئيس جامعة الأزهر يطالب بالانتهاء من أعمال الصيانة بالمدن الجامعية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:26 م
الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي
إسلام أبوالمجد
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أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية للمدن الجامعية بمدينة نصر؛ للوقوف على أعمال التطوير والتجديد التي تشهدها بعض المباني.

وقال رئيس الجامعة: إن هذه الجولة تأتي في سياق الاطمئنان على مدى جاهزية المدن الجامعية لاستقبال طلاب وطالبات الجامعة عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، لافتًا إلى حرص إدارة الجامعة على تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مطالبًا بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة والتجديدات ببعض المباني.
رئيس جامعة الأزهر يطالب بالانتهاء من أعمال الصيانة بالمدن الجامعية
رئيس جامعة الأزهر يطالب بالانتهاء من أعمال الصيانة بالمدن الجامعية
رئيس جامعة الأزهر يطالب بالانتهاء من أعمال الصيانة بالمدن الجامعية
رئيس جامعة الأزهر يطالب بالانتهاء من أعمال الصيانة بالمدن الجامعية
رئيس جامعة الأزهر يطالب بالانتهاء من أعمال الصيانة بالمدن الجامعية
رئيس جامعة الأزهر يطالب بالانتهاء من أعمال الصيانة بالمدن الجامعية
رئيس جامعة الأزهر يطالب بالانتهاء من أعمال الصيانة بالمدن الجامعية
رئيس جامعة الأزهر يطالب بالانتهاء من أعمال الصيانة بالمدن الجامعية
رئيس جامعة الأزهر يطالب بالانتهاء من أعمال الصيانة بالمدن الجامعية
رئيس جامعة الأزهر يطالب بالانتهاء من أعمال الصيانة بالمدن الجامعية
رئيس جامعة الأزهر يطالب بالانتهاء من أعمال الصيانة بالمدن الجامعية
رئيس جامعة الأزهر يطالب بالانتهاء من أعمال الصيانة بالمدن الجامعية

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