أحمد هلال وكيلًا لـ«تربية طنطا» للتعليم والطلاب لمدة 3 سنوات

أصدر الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، اليوم الإثنين، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد محمد الحسيني هلال، الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية وكيلًا لكلية التربية لشئون التعليم والطلاب لمدة 3 سنوات.حصل الدكتور أحمد محمد الحسيني على الليسانس (التاريخ - جامعة طنطا)، بتقدير جيد جدًا عام 1992، ثم حصل على الماجستير (صحة نفسية- جامعة طنطا)، عام 1998، ثم درجة الدكتوراه (صحة نفسية- جامعة طنطا) عام 2002.وتدرج "الحسيني" في الوظائف العلمية: معيدًا في 1993، مدرسًا في 2002، أستاذًا مساعدًا في 2012، ووصل إلى درجة أستاذ في عام 2017، كما شغل منصب وكيل كلية التربية للدراسات العليا اعتبارًا من سبتمبر 2019 حتى فبراير 2021.