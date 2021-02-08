السجن 3 سنوات لـ«تربى» للاتجار بالمخدرات فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة تربي بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألفّا بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.صدر الحكم برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين محمد هيثم عزت مزيد، ومحمود سلامة شرف الدين، وأمانة سر عادل عزت، ومصطفى أبويسر.وترجع أحداث القضية رقم 5416 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط مباحث شرطة كرموز، يفيد بالقبض على تربي مقابر بحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز أن التحريات السرية توصلت لقيام المتهم "م. م. ع"، 41 سنة، تربي بالمقابر، بمزاولة نشاط إجرامى في الاتجار في المواد المخدرة، فانتقل لمكان تواجد المتهم وضبطه.وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد 10 لفافات لمخدر الهيروين وسلاح أبيض شفرة، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة للاتجار والسلاح الأبيض بقصد تجزئة المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.