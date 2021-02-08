الإمارات: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، موقف بلاده في دعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، مشيرًا إلى أن الإمارات تواصل تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني.وقال قرقاش، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة: "اجتماعنا اليوم يأتي في ظل تزايد الأزمات التي تتطلب منا عملًا جماعيًا للتعامل مع هذه التحديات بحكمة".وأضاف قائلًا: "لابد من عمل جماعي وزيادة في التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات وتغليب الجهود الدبلوماسية لحل الأزمات التي تشهدها المنطقة".وشدد الوزير الإماراتي على ضرورة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية على أساس قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا استمرار مساعي الإمارات للقيام بدور إقليمي فاعل لإعادة الاستقرار للمنطقة.ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا طارئًا اليوم الإثنين، بمقر جامعة الدول العربية لمناقشة عددًا من الملفات؛ أبرزها تعزيز التضامن العربي، وتطورات القضية الفلسطينية.وجاء الاجتماع الوزاري العربي بمبادرة كل من؛ مصر والأردن، حيث دعا الجانبان لعقد اجتماع حضورى طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم 8 فبراير لبحث مختلف قضايا الأمن القومى العربي وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وتطوراتها.