27717 اجمالي إصابات كورونا في السودان

سجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل وفيات، وتعافي 162 حالة.وأشارت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم، إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 27717، متضمنة 1835 حالة وفاة، وتعافي 22052 حالة.