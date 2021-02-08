الصحة العالمية توفد فريقا لشرق الكونغو الديمقراطية بعد ظهور إيبولا

أرسلت منظمة الصحة العالمية فريقا من علماء الأوبئة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد وفاة سيدة متأثرة بإصابتها بفيروس "إيبولا" في إحدى المناطق التابعة لإقليم كيفو الشمالي بشرق الكونغو الديمقراطية.وذكر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا- في بيان، اليوم- أن الفريق توجه إلى منطقة بيينا بشرق الكونغو الديمقراطي، وتم تحديد أكثر من 70 مخالطا للسيدة المتوفاة، مضيفا أن المواقع التي زارتها هذه السيدة جار تعقيمها.وكانت وزارة الصحة الكنغولية أعلنت، أمس الأحد، أن السلطات المحلية سجلت حالة وفاة لامرأة في شرق البلاد متأثرة بإصابتها بفيروس "إيبولا".تجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان يعد بداية التفشي الثاني عشر لـ"إيبولا" في الكونغو الديمقراطية منذ اكتشاف الفيروس بالقرب من نهر "إيبولا" عام 1976.