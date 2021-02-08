حقيقة التعدي على أسرة ببولاق وإجبارها على غلق محالها

نفى مصدر أمني صحة ما تداولته أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام شخص بالتعدى على أسرة وإجبارها على غلق محالهم التجارية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.قال المصدر إن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين طرف أول (ربة منزل)، طرف ثاني 3 أشخاص (عاطل "له معلومات جنائية"، عامل "شقيقه"، ربة منزل "شقيقة والدتهما")، بسبب خلافات الجيرة قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على "ربة المنزل" بالضرب محدثين إصابتها بجروح قطعية وكدمات متفرقة ورشق منزلها بالزجاجات الفارغة.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.