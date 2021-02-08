البابا فرنسيس منددًا بالاتجار بالبشر: ضحايا نظام اقتصادي

دعا البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، العالم للتعامل مع أزمة العبودية والاتجار في الشر.وكتب على حسابه الرسمي على "تويتر": "لنطلب نعمة أن يكون لدينا أعين لكي نرى مأساة إخوتنا وأخواتنا ضحايا الاتجار بالبشر، والشجاعة للعمل لكي نجعل جماعاتنا خالية من العبودية".وأضاف: "إنَّ جراح الإخوة والأخوات الذين يتمّ استغلالهم في الاتجار بالبشر تسائلنا.. إنهم ضحايا لنظام اقتصادي يؤدي بتعظيمه للأرباح إلى تحويل الشخص البشري إلى سلعة. لنلتزم جميعًا من أجل اقتصاد عادل ومتضامن".وتابع: "يشجعنا اليوم العالمي للصلاة والتأمل ضد الاتجار بالبشر على عدم التوقف عن الصلاة والنضال معًا لكي يصبح كل شخص مستعبد حرًا مرة أخرى".