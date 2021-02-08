البابا فرنسيس منددًا بالاتجار بالبشر: ضحايا نظام اقتصادي
الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:42 م
جرجس صفوتطباعة
دعا البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، العالم للتعامل مع أزمة العبودية والاتجار في الشر.
وكتب على حسابه الرسمي على "تويتر": "لنطلب نعمة أن يكون لدينا أعين لكي نرى مأساة إخوتنا وأخواتنا ضحايا الاتجار بالبشر، والشجاعة للعمل لكي نجعل جماعاتنا خالية من العبودية".
وأضاف: "إنَّ جراح الإخوة والأخوات الذين يتمّ استغلالهم في الاتجار بالبشر تسائلنا.. إنهم ضحايا لنظام اقتصادي يؤدي بتعظيمه للأرباح إلى تحويل الشخص البشري إلى سلعة. لنلتزم جميعًا من أجل اقتصاد عادل ومتضامن".
وتابع: "يشجعنا اليوم العالمي للصلاة والتأمل ضد الاتجار بالبشر على عدم التوقف عن الصلاة والنضال معًا لكي يصبح كل شخص مستعبد حرًا مرة أخرى".
وكتب على حسابه الرسمي على "تويتر": "لنطلب نعمة أن يكون لدينا أعين لكي نرى مأساة إخوتنا وأخواتنا ضحايا الاتجار بالبشر، والشجاعة للعمل لكي نجعل جماعاتنا خالية من العبودية".
وأضاف: "إنَّ جراح الإخوة والأخوات الذين يتمّ استغلالهم في الاتجار بالبشر تسائلنا.. إنهم ضحايا لنظام اقتصادي يؤدي بتعظيمه للأرباح إلى تحويل الشخص البشري إلى سلعة. لنلتزم جميعًا من أجل اقتصاد عادل ومتضامن".
وتابع: "يشجعنا اليوم العالمي للصلاة والتأمل ضد الاتجار بالبشر على عدم التوقف عن الصلاة والنضال معًا لكي يصبح كل شخص مستعبد حرًا مرة أخرى".