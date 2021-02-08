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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر حسني يستعين بـ «idle hands» لقصة فيلمه «مش أنا»

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:36 م
تامر حسني
تامر حسني
منار إبراهيم
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ينتظر جمهور تامر حسني طرح فيلمه الجديد "مش أنا" الذي يخوض بطولته بمشاركة الفنانة حلا شيحا، والذي انتهى من تصويره العام الماضي، لكن تأجل طرحه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار الكوميديا والإثارة حول شاب يجسد دوره تامر حسني يتعرض لمرض نادر وهو أن تفعل يده أشياء لم يشعر بها، بل تجبره على سلوك وتصرف غير مقبول، ما يجعله ينكر ما يفعله طوال الأحداث بجملة "مش أنا" ولم يصدقه من حوله ما يضعه في مأزق ومواجهة العديد من المشاكل طوال أحداث العمل ويحاول أن يقف بجانبه صديقه الذي يجسده ماجد الكدواني الذي يمتلك صالون "كوافير" حريمي ضمن الأحداث وهو نفس أحداث الفيلم الأجنبي idle hands الذي صدر 1999 وتدور أحداثه في إطار الكوميديا والرعب والإثارة.

وتختلف أحداث الفيلم الأجنبي عن فيلم تامر حسني بأن الشاب الذي يخوض بطولة الفيلم الأجنبي يده تجعله يقوم بالقتل والسرقة، ولكنه لم يستطيع التحكم فيها، ولم يصدقه من حوله حتى يقوم بقتلهم، لكنهم يعودون للحياة بعد دفنهم على شكل زومبي ويريدون مساعدته بقطع يده التي قام بها بالفعل ولكن ظلت هذه اليد تفعل العديد من الجرائم.
تامر حسني يستعين بـ «idle hands» لقصة فيلمه «مش أنا»
تامر حسني يستعين بـ «idle hands» لقصة فيلمه «مش أنا»
تامر حسني يستعين بـ «idle hands» لقصة فيلمه «مش أنا»
تامر حسني يستعين بـ «idle hands» لقصة فيلمه «مش أنا»
تامر حسني يستعين بـ «idle hands» لقصة فيلمه «مش أنا»
تامر حسني يستعين بـ «idle hands» لقصة فيلمه «مش أنا»

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