البحرين وبريطانيا تؤكدان حفظ الأمن واستقرار المنطقة

أكدت رئيسة مجلس النواب البحرينية فوزية بنت عبد الله زينل، حرص بلادها وبريطانيا على حفظ أمن واستقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب، وتوحيد الجهود وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأعربت رئيسة مجلس النواب - خلال لقائها، اليوم الإثنين، عضو مجلس اللوردات البريطاني جورج روبرتسون، عبر الاتصال المرئي، عن تقدير واعتزاز البحرين بما تشهده العلاقات التاريخية الوثيقة والشراكة الاستراتيجية الرفيعة مع بريطانيا في مختلف المجالات الحيوية والتنموية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية بنا.وأكدت دعم مجلس النواب البحريني لتعزيز العلاقات المشتركة والتعاون المستمر في مختلف القطاعات، لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين.من جانبه، أعرب اللورد جورج روبرتسون عن اعتزازه بعمق علاقات الصداقة بين بلاده والبحرين، مشيدًا بما تشهده من إنجازات حضارية بقيادة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما تحقق للمرأة البحرينية من تقدم في مختلف المجالات، مؤكدًا حرصه على دعم تعزيز التعاون البرلماني المشترك.