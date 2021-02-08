محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير الممشى السفلى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة السفلية من الكورنيش ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير كورنيش النيل، بعدما تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتطوير الجزء العلوي من المنطقة بطول 5 كم.جاء ذلك بحضور اللواء وليد البارودي، مساعد مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، العقيد تامر أبوبكر، إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية، وعدد من التنفيذيين المعنيين وأعضاء المكتب الفني بالمحافظة.وناقش المحافظ الموقف التنفيذي والمدى الزمني المقرر لنهو المشروع الذي يتم تنفيذه بطول 1.5 كم في المسافة من قاعة المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية، حيث تم الانتهاء من إنشاء 4 بوابات "نزول" من الكورنيش إلى المنطقة السفلية والعكس، وإنشاء المطعم وعدد من المحلات التجارية على امتداد الممشى السفلى.فيما يجرى حاليا تجهيز أعمال البنية التحتية من مرافق: مياه، كهرباء، خدمة النت، وكاميرات مراقبة، علاوة على البدء في أعمال الخوازيق في المنطقة المتاحمة للشاطئ، تمهيدا للبدء في إنشاء مرسى على النيل ونافورة راقصة.يذكر أن مشروع تطوير منطقة وطريق الكورنيش يتم تنفيذه على عدة مراحل، حيث تم الانتهاء من تطوير الجزء العلوي بمنطقة طريق الكورنيش، وشمل التطوير أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطريق، وأعمدة إنارة ديكورية وجزيرة وسطى وغيرها، ضمن مشروع شامل لتطوير الكورنيش بالكامل (علوي وسفلي)، وتحويله لمنطقة حضارية ومتنفس للمواطنين يحوي خدمات متكاملة.